Va al Leoncino e lascia gioielli e soldi in auto: rappresentante orafo derubato

Una storia che si ripete in concomitanza con le fiere orafe vicentine. Un rappresentante orafo 50enne di origine indiana ma residente in Spagna è stato derubato per un ammontare di circa 15 mila euro ieri sera.

L’uomo si era recato al ristorante Trattoria Leoncino in via Tavernelle 72 ad Altavilla Vicentina. Entrato nello storico locale vicentino alle 20 e 30, ne è uscito alle 23 circa, accorgendosi che il vetro di un finestrino dell’auto, presa a noleggio, era stato infranto e gioielli, contanti e altri oggetti erano stati rubati. Aveva a dir poco incautamente lasciato nell’auto una valigetta contenente anelli e braccialetti con diamanti per un ammontare di 13500 euro, una borsa Louis Vuitton, uno smartphone e una giacca, oltre a 1000 euro in contanti. Sul posto è stata chiamata la Polizia di Stato di Vicenza.