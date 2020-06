Va al lavoro e lascia il figlio di 12 anni solo a casa: l’ex lo porta via

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo hanno denunciato una trentenne residente a Torri di Quartesolo per abbandono di minore e l’ex compagno anche lui trentenne residente a Monticello Conte Otto per sottrazione di minore. Nello specifico la donna verso le 10 è andata al lavoro lasciando il figlio convivente di dodici anni solo in casa. Al suo ritorno alle 13 il bambino non c’era più: solo dopo vari tentativi è riuscita a parlare con il minore che le ha detto di essere con il padre. Solo in serata, grazie anche all’ausilio di militari della Compagnia di Thiene, il minore è stato rintracciato presso la residenza dell’uomo. Il bambino, in buone condizioni, è stato riaccompagnato a casa della madre.