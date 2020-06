Va a trovare l’ex e trova la loro figlia di 10 anni a casa da sola

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza ieri mattina sono intervenuti nel capoluogo a seguito della segnalazione di abbandono di minore. Nella zona del Villaggio del Sole, infatti, alle 11 circa un 61enne, residente in un comune dell’Alto Vicentino, si era recato a casa della ex convivente: qui ha notato che la figlia di anni 10 anni, avuta dalla loro relazione, era da sola a casa chiusa all’interno. L’uomo ha subito chiamato il 112. I militari dell’Arma una volta giunti sul posto hanno raggiunto l’appartamento dove ad accoglierli hanno trovato la minore che, alla presenza del padre, riferiva che la mamma, l’attuale suo convivente e la sorellastra erano usciti qualche ora prima per motivi di lavoro, raccomandandole di non aprire a nessuno e di chiamarli in caso di necessità con il telefono cellulare che le avevano lasciato. Sul posto, poco dopo, sono arrivati l’attuale convivente della madre e la sorellastra, mentre la mamma della bambina nonostante le chiamate al telefono non veniva è stata rintracciata. La minore è stato pertanto affidata alla sorellastra e dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso.