Va a letto con il mal di stomaco: trovato morto 33enne

Va a coricarsi per un banale mal di stomaco e lo trovano morto la mattina successiva: la tragedia è accaduta a Cassola. A perdere la vita, per cause che saranno accertate dagli inquirenti, il 33enne Marco Bonamigo che viveva a San Giuseppe di Cassola con la mamma, il fratello minore e una zia. Il giovane, dipendente del calzaturificio Walles di Rossano Veneto, è andato a letto sabato sera lamentando un “mal di stomaco”. Ieri mattina la madre l’ha trovato già privo di vita nel suo letto. Sconcerto nel paese, dove Marco era conosciuto anche per la sua passione sportiva. I funerali non sono ancora stati fissati: verrà infatti probabilmente fatta l’autopsia per chiarire la cause della morte del giovane.