A fuoco un’Audi nel greto del fiume: era abbandonata e senza targa

La notte scorsa alle ore 1, i vigili del fuoco sono intervenuti nel greto del fiume Laverda nei pressi di via Salgaron a Breganze località Maragnole per l’incendio di una potente berlina Audi modello Rs. I pompieri arrivati da Bassano hanno spento il rogo dell’auto risultata abbandonata e senza targhe. Sul posto i carabinieri per le indagini. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.