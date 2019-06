Va a fuoco macchina imballatrice: agricoltore si salva staccando il trattore

Ieri sera poco prima delle 21, i vigili del fuoco sono intervenuti in un campo agricolo nei pressi di via Xausa a Lusiana per l’incendio di una macchina imballatrice. L’agricoltore accortosi delle fiamme del rimorchio è riuscito in tempo a staccare il trattore, evitandone il coinvolgimento nelle fiamme. I pompieri arrivati da Asiago con due automezzi, non senza difficoltà sono riusciti a raggiungere il luogo e spegnere le fiamme del macchinario. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo la mezzanotte.