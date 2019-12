Scomparsa di Paolo Tramontin: le foto delle ricerche in corso con l’elicottero

Sono in corso da ieri in tarda serata le ricerche di un uomo partito ieri mattina da Mestre in treno in direzione Valsugana, cosa che faceva molto spesso – nelle zone e di Valbrenta, Cismon del Grappa, al confine con Trento – senza indicare la propria destinazione e senza più dare notizie di sé. Paolo Tramontin, 67 anni, di Mestre, è scomparso da ieri e in serata la moglie, abituata ad avere sue notizie tramite cellulare che invece squillava a vuoto, ha lanciato l’allarme.Le ricerchesi sono protratte fino a notte fonda lungo le principali strade e sentieri che salgono in quota, sia nel versante di Enego, che del Grappa, quindi con l’intervento del Soccorso alpino di Asiago e della Pedemontana del Grappa. L’ultima cella agganciata dal suo cellulare risulta essere quella di Enego. Oggi si è alzato in volo anche l’elicottero. Sono presenti: Soccorso alpino di Asiago, Carabinieri forestali, Carabinieri delle Stazioni di Enego e Solagna, Vigili del fuoco di Asiago e Vicenza con nucleo Tas ed elicottero, i cinofili dell’Anc.