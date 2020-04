Uso della mascherina: scoppia lite al supermercato

I Carabinieri della Stazione di Vicenza stanno indagando su una lite avvenuta all’interno di un supermercato della città. Nello specifico un cittadino italiano di 67 anni ha denunciato per ingiuria, minaccia e violenza privata un nigeriano di 53 anni. Quest’ultimo avrebbe minacciato, ingiuriato, sputato e tentato di appropriarsi del telefono della vittima per impedirgli di allertare le forze dell’ordine. La lite sarebbe scaturita per il mancato utilizzo della mascherina da parte del cittadino Nigeriano. I primi accertamenti hanno appurato la non completa veridicità di quanto dichiarato, pare che il nigeriano infatti avesse la mascherina. Le indagini sono in corso.