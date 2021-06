Usciva dall’ospedale per andare al centro benessere: medico di Bassano sospeso

Nei giorni scorsi la Guardia di finanza di Vicenza ha concluso un’operazione che ha fatto emergere circa 70 episodi di assenteismo (per un totale di quasi 200 ore) ad opera di un medico dell’Ospedale di Asiago. L’uomo, G.S., medic 60enne di Bassano è stato interdetto dall’esercitare pubblicamente la sua professione presso ULSS 7 Pedemontana e gli sono stati sequestrati preventivamente quasi 7 mila euro.

Secondo quanto ricostruito, il medico tra il 2017 e il 2020, pur risultando in servizio, in diverse circostanze si è recato dall’ospedale ad un centro benessere di Asiago per poi rientrare dopo alcune ore di assenza ingiustificata. A far attivare i militari, alcuni elementi informativi secondo cui le attività del medico comportavano alcune anomalie durante i turni ambulatoriali.

Hanno fatto seguito le indagini, condotte con osservazioni, controlli e pedinamenti nei giorni di assenza e anche grazie ad apposite tecniche per questi casi, oltre all’incrocio dei dati acquisiti dai tabulati telefonici.

L’uomo ha quindi sottratto allo stato 194 ore di servizio per recarsi al centro benessere e, in alcuni casi limitati, per prestare la sua attività di libero professionista in strutture private, truffando quindi l’Ente di appartenenza.

La complessa attività investigativa è stata valutata pienamente attendibile dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale che, condividendo la prospettazione accusatoria, ha emesso nei confronti di S.G. un’Ordinanza di applicazione di una misura cautelare di dimora nel territorio del Comune di Asiago e la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di medico, entrambi per la durata di sei mesi, ed ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 6.707,00 quale profitto del reato, il quale è stato eseguito mediante l’apprensione di disponibilità finanziarie detenute sui conti correnti dell’indagato.

MEDICO ASSENTEISTA ALL’OSPEDALE DI ASIAGO:

L’ULSS 7 PEDEMONTANA RINGRAZIA LA GUARDIA DI FINANZA

In relazione al caso di un medico assenteista individuato tra il personale dell’ospedale di Asiago, la Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana ringrazia la Guardia di Finanza per l’indagine svolta, alla quale l’Azienda ha contribuito fornendo tutte le informazioni utili a chiarire la vicenda: «Si tratta di un caso assolutamente isolato – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -, ma anche di una condotta del tutto deprecabile, che come Azienda ci vede naturalmente parte lesa. Per questo motivo ringrazio la Guardia di Finanza guidata dal Maggiore Potenza per il lavoro d’indagine che è stato svolto ed esprimo piena fiducia nella magistratura per quello che potrà essere l’esito della vicenda. Il medico in questione è già stato sospeso dal servizio, dallo scorso dicembre, e attendiamo l’esito del procedimento giudiziario per concludere anche l’iter interno relativo alla sua posizione lavorativa».