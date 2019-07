“Usate i fanali nelle ore buie!” – La pedalata notturna fino al Lago di Fimon

Pedalata a fari accesi organizzata alla scopo di sensibilizzare

i ciclisti vicentini all’uso dei fanali durante le ore buie.



Pedalata serale dalla Sede fino al Lago di Fimon.



Bruschetta e birra alla Brasserie Miralago (pagamento individuale in loco).





Ritrovo: ore 18.45 a Vicenza, presso la sede FIAB, in Via Mameli, civico 19

Partenza: ore 19.00

Accompagnatori: Katia e Claudio cel. 331 5702766

Iscrizioni: entro venerdì contattando gli accompagnatori

La gita verrà svolta solo al raggiungimento di 15 adesioni.

Raccomandazioni: bici in buono stato, camera d’aria di riserva, rispetto del codice della strada, consigliato uso del casco.

Obbligatori i fanali anteriori e posteriori.



Riferimenti





FIAB Vicenza Tuttinbici

Via Goffredo Mameli 19, Vicenza

cell. 3273462262

web: fiabvicenza.it

email: info@fiabvicenza.it