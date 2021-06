USA – Vaccinazioni a macchia di leopardo: nel Sud arretrato la gente si vaccina molto meno

Domenica, gli Stati Uniti hanno superato il traguardo di 300 milioni di persone vaccinate in tutto il paese. Così, il 49,3% della popolazione americana di almeno 12 anni ha ricevuto le due dosi del vaccino contro il Covid-19.

14 stati, la maggior parte dei quali nel nord-est, hanno superato la soglia del 70% della loro popolazione over 18 con almeno una dose del vaccino, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention. Al contrario, sei Stati, di cui quattro del Sud, non hanno superato la soglia del 40% della popolazione con più di 18 anni con una singola dose.