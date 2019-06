Urlano a commesso: “Cinese di m…!”, coppia di albanesi denunciata

La Polizia di Stato di Vicenza è intervenuta ieri alle 11 con una pattuglia nel negozio Aumai di viale San Lazzaro 33, gestito da cinesi. A chiamarli il 29enne G.Y, addetto alle vendite in difficoltà con una coppia di albanesi. Lui R.D. di 42 anni e lei M.A. di 40 anni.

I due erano entrati nel negozio per comprare una pellicola per il telefono cellulare Iphone. Usciti dal negozio si sono accorti che non era compatibile con il loro telefono e sono quindi rientrati pretendendo la sostituzione della merce dopo aver aperto la confezione. Quando il commesso ha risposto loro che la merce era ormai venduta e aperta e che non avrebbe potuto sostituirla i due sono andati in escandescenze ed hanno iniziato ad insultarlo, urlandogli “Cinese di merda!” e poi rovesciando altra merce esposta. All’arrivo della volante i due non hanno desistito e l’uomo in particolare ha ancora minacciato il commesso dicendogli:

“Questa non la faccio passare, questa me la paghi!”. Ha inoltre fatto cadere altri oggetti esposti.

Il commesso ha riferito agli agenti che sarebbe stato disposto a dare loro un buono di acquisto del valore della pellicola ma questi non avrebbero accettato.

Ora potrebbe denunciarli per minacce o esercizio arbitrario delle proprie ragione con violenza sulle cose. I due sono stati portati in questura ed identificati.