Urla sotto il balcone del fidanzato: donna denunciata

Una storia d’amore probabilmente finita male tanto da portare una donna a piazzarsi sotto il balcone di lui e ad urlare a squarciagola per almeno mezzora. E’ successo la scorsa notte in via Fermi (quartiere Pomari) a Vicenza.

La polizia è stata chiamata da una residente anziana che non riusciva a dormire. Una donna imprecava ed urlava contro il (presunto) fidanzato e la di lui madre senza ottenere attenzione.

Gli agenti di polizia sono intervenuti per ben due volte. Si tratta di V.F. di 41 anni residente in città. Quando sembrava che l’avessero calmata e quando si erano allontanati, la donna ha ricominciato ad urlare. Tornati sul posto, gli agenti l’hanno caricata in macchina e portata in questura, denunciandola per disturbo al riposo e alla quiete delle persone.