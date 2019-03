Urla nella notte dalla finestra: intervengono polizia, carabinieri, vigili del fuoco e Suem

La Polizia di Stato di Vicenza è intervenuta con una pattuglia delle volanti la scorsa notte intorno alle due, al civico 81 di via Mameli (zona Santa Bertilla). L’allarme è stato dato da

un residente che ha segnalato la presenza di un uomo alla finestra di un appartamento al terzo piano di un condominio.

Il soggetto, un tunisino di 43 anni (iniziali S.O.), in regola con il permesso di soggiorno e con precedenti (condannato nel 2011 per lesioni personali e nel 2012 per spaccio di stupefacenti) è noto alle forze dell’ordine e anche ai sanitari perché tormentato da problemi psichici. L’uomo gridava frasi incomprensibili e si rifiutava di interagire con i poliziotti. Ha preteso l’arrivo dei carabinieri ma si è poi rifiutato di parlare anche con loro. A quel punto sono stati chiamati anche i vigili del fuoco che con una scala sono riusciti ad avere accesso all’appartamento, che era completamente a soqquadro.

Sul posto è stata chiamata un’ambulanza del Suem 118 ed il 43enne è stato portato al pronto soccorso e poi trattenuto in psichiatria per accertamenti.