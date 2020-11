Urina nel prato pubblico: 3mila euro di multa

Sorpreso a fare pipì nel prato pubblico, viene multato per 3mila euro: è successo poche settimane fa a un uomo, a Malo. Come racconta Il Giornale di Vicenza, dopo una serata “alcolica” nel bar del centro, l’uomo è andato dalle parti del bocciodromo locale e l’ ha urinato, vicino ad una siepe. In quel momento è passata però una pattuglia dei Carabinieri di Schio, impegnati nei controlli anti-Covdi, che l’ha multato per atti contro la pubblica decenza e ubriachezza manifesta.