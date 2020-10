Uomo vicentino positivo al Covid per la seconda volta: aveva superato la malattia a marzo

Una notizia che non vorremo leggere. Uno degli interrogativi più frequenti in questi mesi è stato quello sulla possibilità contrarre il covid anche dopo essere già stati infetti ed aver superato la malattia con la negativizzazione al test. Non esiste un’ampia letteratura e sono pochissimi casi segnalati. E’ noto il caso del ciclista 26enne colombiano Fernando Gaviria risultato positivo durante il Giro d’Italia, nonostante avesse già superato la malattia nei mesi scorsi.

Apprendiamo oggi che un paziente 70enne di un paese della provincia di Vicenza, dopo essere stato malato durante la prima ondata di marzo, aver trascorso un breve periodo in terapia intensiva ed essere guarito, ha contratto il virus per la seconda volta nei giorni scorsi. Dopo che ci è arrivata segnalazione abbiamo chiesto informazioni al sindaco del Comune in cui risiede, che non citeremo per questioni di privacy del paziente.

Il primo cittadino in questione, senza citare ovviamente l’identità del malato, ha confermato che vi è, fra i casi conteggiati nel suo Comune, anche un ritorno di positività. I sindaci, infatti, sono quotidianamente informati dalle Ulss sui casi di Covid nel loro Comune ed accedono a tal fine ad una piattaforma informatica nella quale sono inseriti i pazienti risultati positivi. Possono monitorare la situazione e, come è ormai noto, in molti casi svolgono un prezioso servizio di tracciamento e di controllo dell’epidemia.

Il paziente risultava negli elenchi a marzo come positivo. Nei giorni scorsi il suo nome è ricomparso a distanza di sei mesi, nuovamente positivo.