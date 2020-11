Uccide la moglie a coltellate: lei l’aveva denunciato un mese fa

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Proprio nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si è consumato un femminicidio, a Padova, precisamente a Cadoneghe, nella notte: un 39enne di origini marocchine, Abdelefettah Jennati, ha ucciso la moglie trentenne, connazionale, Aycha El Abioui. La trentenne al momento dell’arrivo dei carabinieri era riversa nel letto in una pozza di sangue: era stata accoltellata. Pare che la donna fosse incinta del quarto figlio. La coppia aveva tre figli tutti minorenni. Appena un mese fa la donna aveva denunciato le violenze del marito: sembrerebbe che anche in passato ci fossero state altre querele poi ritirate.