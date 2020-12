Uomo trovato morto in un’abitazione

Nella tarda serata di ieri (27 dicembre), a Vicenza in via dei Cairoli, i militari della sezione radiomobile sono intervenuti in un’ abitazione a seguito del rinvenimento del cadavere di un signore nato a Milano di 54 anni.

La causa del decesso è stata attribuita ad arresto cardiocircolatorio per cause in corso di accertamento. Nell’abitazione, all’atto del sopralluogo, venivano rinvenute n. 5 bustine contenenti gr. 0,45 di sostanza stupefacente del tipo eroina e n. 11 bustine contenente gr. 1,20 di sostanza stupefacente del tipo cocaina sottoposte a sequestro. Si sta vagliando anche l’eventuale corretto funzionamento dell’impianto termico per escludere che il decesso possa essere conseguenza dell’inalazione di monossido di carbonio. L’uomo svolgeva l’attività di badante nei confronti di un anziano ed è stato rinvenuto qualche minuto prima dalla moglie di quest’ultimo che non lo aveva visto arrivare a casa all’orario concordato. La salma è stata trasportata presso la camera mortuaria dell’ospedale civile di questo capoluogo.