Uomo trovato morto da alcuni giorni nella propria abitazione

(Notizia in aggiornamento) – Dopo il caso di Montebello Vicentino, dove un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita nel proprio appartamento, morto da una decina di giorni, anche oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in un’abitazione per il decesso di una persona da alcuni giorni. L’intervento poco dopo le 11 a Valdagno in via Daniele Manin 26. I pompieri sono stati chiamati sul posto dai carabinieri. Una squadra da Schio è intervenuta. Nell’abitazione un uomo di 69 anni. Sarebbe morto da alcuni giorni.