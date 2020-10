Uomo trovato morto con volto sfigurato

Un uomo di giovane età di cui non sono state rese note le generalità è stato trovato morto ieri sera lungo l’argine del Timonchio a Novoledo di Villaverla. L’uomo aveva il volto sfigurato ed è morto in seguito all’esplosione di un colpo di pistola. Il corpo è stato ritrovato sulla ghiaia in un posto isolato. A segnalarlo, una telefonata ai carabinieri. L’arma sarebbe stata riotrovata poco lontano. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto estremo.

Conducono le indagini i carabinieri di Dueville e Thiene.