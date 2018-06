Uomo travolto da auto in viale Trieste perde la vita

Un uomo di 52 anni ha perso la vita ieri sera poco dopo le 22 in viale Trieste. La vittima è Giacomo Calò, residente in via Fiume. L’uomo stava attraversando viale Trieste all’incrocio con via Turra all’altezza della tabaccheria Veller, quando è stato investito da una Fiat 500 proveniente da Anconetta. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo per il 52 enne, sbalzato diversi metri più avanti, non vi è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine poiché non è chiaro se l’uomo stesse impegnando l’attraversamento pedonale.

Sull’incidente sta indagando la Polizia di Stato, che ha informato la procura che aprirà un fascicolo per omicidio stradale.