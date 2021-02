Uomo scomparso nel Vicentino, trovato morto da un escursionista

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Questa mattina passate le 10, su richiesta dei Carabinieri di Bassano del Grappa è stato allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, a seguito del rinvenimento, all’imbocco della Valle di Santa Felicita, dell’auto di un uomo di cui era stata denunciata la scomparsa.

Sei soccorritori si sono portati sul posto, dove già si trovavano i Vigili del fuoco di Bassano del Grappa, per unirsi alla ricerca. Attorno alle 11 è arrivata la segnalazione di un escursionista che si era imbattuto nel corpo senza vita di un uomo, alla base della ferratina della palestra di roccia, nel territorio di Borso del Grappa. I soccorritori hanno raggiunto il luogo del rinvenimento, dove, assieme ai Vigili del fuoco, hanno provveduto al recupero della salma, una volta constatato il decesso da parte del medico e avvenuti i rilievi dei Carabinieri di Pieve del Grappa. Si trattava dell’uomo scomparso, un sessantaquattrenne di Cartigliano (VI), caduto per una quindicina di metri nella scarpata. Il corpo è stato imbarellato e trasportato fino al piazzale del Ristorante Dalla Mena, per essere affidato al carro funebre.