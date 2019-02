Uomo ospita due ‘amichetti’ in casa: scoppia rissa e interviene la polizia

La Polizia di Stato di Vicenza è intervenuta in zona Mercato Nuovo ieri sera alle 23 dopo che l’inquilino di un palazzo aveva lamentato forti rumori provenienti da un appartamento vicino. Giunti sul posto gli agenti vi hanno trovato il proprietario, un vicentino di 55 anni in compagnia di due cittadini stranieri, un serbo di 41 anni e un russo di 40 anni.

Fra i tre era nata una accesa discussione, poiché il proprietario affermava di non volerli più ospitare. Non è chiaro quale tipo di rapporto vi fosse fra i presenti, ma era chiaro che fra il proprietario ed i due vi fosse un legame che andava molto al di là della coabitazione. La situazione era tesa a tal punto che hanno continuato la loro disputa anche davanti ai poliziotti.

Il proprietario potrebbe finire nei guai perché, se il croato ha presentato un titolo di soggiorno valido, il russo non è stato in grado di farlo ed è stato portato in Questura e segnalato all’Ufficio Immigrazione. E’ reato, infatti, ospitare clandestini.

Il cittadino russo, infatti, affermava che i suoi documenti esistevano ed ha cercato di recuperarli forzando una valigetta 24ore di proprietà dell’italiano e provocando un’accesa reazione di quest’ultimo.