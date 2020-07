Uomo muore mentre guida trattore

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un uomo di 57anni di Thiene è morto stamane in via Capitello a Breganze, mentre era alla guida del trattore. Si trovava nelle vicinanze della casa dei propri genitori. Sul posto un’ambulanza del Suem e i carabinieri e vigili del fuoco. In base ad una prima ricostruzione sarebbe stato ritrovato a terra a fianco del mezzo, esanime, probabilmente colto da malore.