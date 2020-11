Uomo muore carbonizzato in casa

Alle 14:45 circa di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Bosco a Marano Vicentino all’interno di un piccolo laboratorio di un’abitazione, dove un signore disabile motorio è rimasto vittima di un infortunio mortale, mentre stava effettuato dei lavori di saldatura. I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza i locali, mentre il medico del Suem ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo 74 enne, rimasto carbonizzato. Sul posto i carabinieri. Le cause dell’infortunio sono in fase di accertamento.

La vittima è Mario De Toni di 74 anni. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente. L’uomo da qualche anno si muoveva in carrozzina e stava svolgendo lavori di saldatura. La moglie di origine ucraina avrebbe sentito odore di bruciato e sarebbe accorsa inutilmente I carabinieri di Thiene hanno ascoltato le testimonianze della moglie, del fratello e dei vicini di casa ed è intervenuto anche il medico legale. per chiarire le cause del decesso (malore o fiamme) servirà l’autopsia. Il magistrato di turno deciderà se sottoporre la vittima ad esame autoptico.