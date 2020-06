Uomo investito in viale Milano

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Incidente alle 15.30 in viale Milano. Un uomo di colore sulla quarantina, è stato investito da un’Audi mentre stava attraversando le strisce pedonali in prossimità con l’incrocio con via Firenze.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 e la Polizia Locale di Vicenza e il traffico è stato parzialmente interrotto.

Inizialmente le condizioni dell’uomo sembravano gravi. Fortunatamente è poi riuscito a salire sull’ambulanza autonomamente e non dovrebbe aver riportato ferite gravi.