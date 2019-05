Uomo in bici investito: è gravissimo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Si trova in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza il pensionato di Sarego che, intorno alle 14, è stato investito lungo la provinciale Favorita all’altezza dell’incrocio tra via Cacciavillani e via Sant’Antonio.

A bordo dell’auto che l’ha investito vi era un giovane di Lonigo che procedeva nella stessa direzione del ciclista, verso Lonigo. Sul posto è intervenuto il Suem con un’eliambuanza. Disagi al traffico poiché la strada è stata chiusa al traffico durante i soccorsi