Uomo finisce in un miscelatore agricolo e perde la vita

BOLZANO VICENTINO – Grave incidente sul lavoro lunedì pomeriggio a Bolzano Vicentino, dove un uomo di 52 anni, iniziali E.M., ha perso la vita in un’azienda agricola (la ‘Somel S.r.l.) di via Santa Cristina 5 in zona Crosara. Secondo le prime informazioni l’agricoltore, contitolare di un’aziende agricola, sarebbe finito in un miscelatore di mangimi per animali, rimanendo stritolato. Inutili i soccorsi. Sul posto l’auto medica del Suem 118, i vigili del fuoco, lo Spisal e i carabinieri per i rilievi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 e gli operatori sanitari, i carabinieri sono ancora sul posto.

Notizia in aggiornamento