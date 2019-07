Uomo cerca di gettarsi dal balcone, salvato dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo RadioMobile di Bassano sono intervenuti poco prima delle 15 in via IV Armata a Bassano perché un uomo di 98 anni si era sporto dal balcone della propria abitazione con intenti suicidi. I militari sono riusciti a fermarlo entrando nell’appartamento vicino e scavalcando il balcone. Non è la prima volta che l’uomo, con problemi di salute, manifesta questa volontà. E’ stato portato in ospedale.