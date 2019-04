Uomo accoltellato in tarda serata

In aggiornamento

Un uomo è stato accoltellato ieri a Vicenza nel corso di una lite. Si tratterebbe di un cittadino di nazionalità senegalese. L’uomo è stato portato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non sono ancora note le generalità del ferito e dell’aggressore. Sull’episodio sta indagando la Polizia di Stato di Vicenza. Ulteriori dettagli in seguito