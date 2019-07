24enne vicentino accoltella marocchino in un bar

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Sanguinosa lite ieri sera alle 22.30 circa in un bar di via Risorgimento a Sovizzo, dove un giovane vicentino di 24 anni, A.Z., operaio incensurato residente ad Altavilla, ha ferito seriamente un cittadino marocchino, N.A. di 41 anni, residente a Sovizzo, regolarmente residente in Italia e incensurato.

I due si conoscevano ed il litigio sarebbe scoppiato per futili motivi. Uno sguardo storto, un battibecco, degenerato in un’aggressione sanguinosa.

L’uomo ferito è stato trasportato immediatamente all’ospedale San Bortolo di Vicenza (prognosi di 30 giorni per una ferita sotto le costole).

Il 24enne di Altavilla si è dileguato, ma i carabinieri della compagnia di Valdagno, accorsi sul posto, sono riusciti a risalire alla sua identità e residenza. Stamane è stato rintracciato e denunciato per lesioni personali aggravate dall’uso di arma da taglio.