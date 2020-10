Uomo a caccia muore travolto dalla propria auto

Un uomo (E.X. di 82 anni) è morto stamane poco prima delle 10 a Colceresa (Molvena), nel Vicentino. In base alle prime informazioni si tratta di un ristoratore in pensione che si trovava in via Parisoni per una battuta di caccia. Dopo essere sceso dall’auto avrebbe aperto il baule, ma il mezzo si è mosso e l’ha travolto. Un conoscente ha dato l’allarme sul posto si sono portati il Suem, i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo l’uomo ha perso la vita.