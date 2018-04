UOMINI&MONTAGNE – Il Pasubio con i suoi camosci conquista National Geographic

Sole, neve e tre ombre, tre esemplari di camosci che si muovono con destrezza nel manto bianco, nei pressi del Rifugio Lancia: un angolo di paradiso, una foto che racconta le nostre montagne come forse spesso non ci ricordiamo possano essere. Una foto semplice, pulita ed immediata nel suo significato tanto da aver conquistato la prestigiosa rivista National Geographic, che in quanto a natura ed animali non ha certo bisogno di presentazioni. L’autore dello scatto è un vicentino doc, Stefano Maruzzo, cameraman e fotografo freelance, specializzato in fotografie aeree delle nostre montagne, che ha scattato l’istantanea a gennaio mentre stava sorvolando con il suo parapendio il Pasubio. La fotografia di Maruzzo è stata selezionata da National tra quelle che quotidianamente giungono in redazione da tutto il mondo ed è stata pubblicata tra le migliori copertine Facebook del mese di febbraio della rivista.