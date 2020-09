Un’opera di due street artist vicentini in centro a Vicenza

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Colpiscono ancora due noti e produttivi street artists vicentini, ma questa volta insieme: infatti spunta una loro opera nel parcheggio San Biagio del centro città.

Sono Evyrein e Freaks of Nature. L’opera ritrae un bambino soldato (Evyrein) con dei fucili in mano che, anzichè sparare odio, “spara” colori dell’arcobaleno, avvolto dalla natura natura invasiva di Freak of Nature. Un omaggio alla città di Vicenza, un’opera contro l’abuso dei bambini e dell’abbandono urbano.