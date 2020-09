Uno studente del liceo positivo al Covid: classe docenti a casa

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Un caso di positività al Covid-19 è stato registrato sabato all’istituto Tron Zanella di Schio. Uno studente che era rimasto a casa per un po’ di febbre ha fatto il test, che è risultato positivo. Avvertita la scuola, il dirigente ha subito messo in atto il protocollo di sicurezza: insegnanti e compagni di scuola sono ora a casa in isolamento.