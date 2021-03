Uno “Spazio neomamme” a Bassano

L’Assessorato al Sociale e Famiglia del Comune di Bassano del Grappa è lieto di comunicare il nuovo ciclo di incontri “Spazio neomamme”, in partenza da venerdì 12 marzo 2021.

Questo terzo ciclo di incontri è la dimostrazione del buon esito del percorso compiuto finora al punto che si sono dovuti duplicare gli incontri per rispondere alle molte richieste.

Sono molte le donne che nel primo periodo di vita del figlio cercano il contatto con altre donne che abbiano vissuto l’esperienza della maternità, con cui scambiare informazioni, condividere timori, avere incoraggiamenti. I nuovi genitori sentono il bisogno di saper decodificare i segnali comportamentali del proprio bambino; senza questa capacità, soprattutto le madri, si sentono incompetenti e provano una sensazione di privazione che procura una forte ansia e rischia di influenzare negativamente la relazione con il neonato. Per questo è importante, soprattutto per le neomamme, trovare luoghi di ascolto e di confronto come “Spazio neomamme” che rappresenta uno spazio di socialità e di condivisione dove le neomamme con i loro piccoli (da 0 a 12 mesi) possono, per il momento online, stare insieme per approfondire tematiche legate alla maternità e alla neo-genitorialità, ai nuovi bisogni ed alla crescita dei propri figli.

Gli incontri, tenuti dalla dott.ssa Paola Suriano, psicologa psicoterapeuta, si svolgono online ogni venerdì a partire dal 12 marzo: il primo gruppo dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e il secondo gruppo dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

La partecipazione è gratuita.

Per creare il giusto clima di scambio e intimità sono previste al massimo 12 mamme per ogni gruppo. Il progetto è rivolto in primis alle mamme di Bassano del Grappa e, compatibilmente con i posti disponibili, alle mamme dei comuni limitrofi.

Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 334-6059521 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: lafamigliaalcentro@comune.bassano.vi.it