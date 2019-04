“Uno Scontrino per la Scuola”: oltre 113mila raccolti

Ecco i risultati finali della prima edizione dell’iniziativa “Uno Scontrino per la Scuola” promossa da Cuore di Schio, Ascom Confcommercio Schio, AGE Associazione genitori Schio con il patrocinio del Comune di Schio.

Complessivamente sono stati raccolti oltre 113.000 scontrini presso le oltre 120 attività aderenti nel periodo settembre 2018 – gennaio 2019.

Al quarto posto a pari merito si sono classificate le seguenti sei scuole: Giovanni XXIII, Rosmini, Don Milani, Don Gnocchi, Cipani e Palladio.

Mentre il podio vede rispettivamente la scuola San Benedetto al terzo posto, la scuola Maddalena di Canossa al secondo posto e al primo posto la scuola V. Da Feltre!

A tutte le scuole è stato donato un montepremi di complessivi 3.600 euro così articolato: 700, 600 e 500 euro per le prime tre scuole classificate e 300 euro per ciascuna altra scuola.

La soddisfazione maggiore sta nell’aver avviato una collaborazione con le Scuole primarie e con l’Associazione genitori di Schio con le quali anche in futuro potranno essere sviluppate ulteriori iniziative, e, soprattutto, aver riscontrato (già nel periodo della raccolta degli scontrini) la positiva risposta di bambini e genitori che hanno orientato i loro acquisti verso le attività aderenti all’iniziativa e che andavano a “caccia” di scontrini con passaparola anche sui social. Tra tutti gli episodi accaduti, particolarmente significativo è stato quando successo il pomeriggio di Halloween quando alcuni bambini in giro per negozi del centro alla ricerca di dolcetti e caramelle entrando nelle attività dicevano “Dolcetto, scherzetto o scontrino per la scuola?”.

Gli obiettivi dell’iniziativa, volti a valorizzare il ruolo del “piccolo” commercio per la comunità locale, la responsabilità sociale delle imprese e la legalità si può dire che siano stati raggiunti, già alla prima edizione.

La graduatoria è stata svelata al Teatro Astra, sabato 30 marzo, dove a seguito della premiazione i bambini e i genitori delle scuole elementari hanno assistito alla spettacolo, offerto dagli organizzatori, “Gargantua e Pantagruel” una coproduzione Bam!Bam! Teatro e AGA – Tocatì Festival Internazionale dei Giochi in Strada in collaborazione con il Conservatorio E.F. Dall’Abaco di Verona.