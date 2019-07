Uno ha bevuto e l’altro azzarda sorpasso su linea continua: grave motociclista

Il motociclista effettua sorpasso azzardato, mentre il conducente del furgone aveva bevuto.

Poco dopo le 18 di domenica 21 luglio tre pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Rossi del Comune di Piovene Rocchette per il rilievo di un incidente stradale con feriti.

Il conducente di un autocarro Fiat Ducato stava percorrendo via A. Rossi del Comune di Piovene Rocchette con direzione Schio a velocità moderata in considerazione dell’intenso traffico.

Giunto all’altezza dell’incrocio a raso che porta alla ditta LANEROSSI, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettersi nell’area.

Durante la manovra, il conducente di un motociclo Harley Davidson, che procedeva con la stessa direzione di marcia, nonostante la presenza della linea continua di margine e della segnaletica orizzontale di isola di traffico, ha tentato di sorpassarlo entrando nell’opposto corsia di marcia. Per evitare l’urto con l’autocarro intento a svoltare a sinistra, ha frenato fino a perdere il controllo del veicolo, che è scivolato a terra sull’asfalto bagnato.

Ad avere la peggio proprio quest’ultimo che, a causa delle gravi lesioni riportate, è stato soccorso dall’elisoccorso e trasportato d’urgenza presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre la passeggera veniva trasportata con ambulanza presso l’Ospedale Alto Vicentino di Santorso. Il conducente ed il passeggero dell’autocarro rimanevano illesi.

Il conducente dell’autocarro è stato sottoposto a prove con etilometro con esito positivo. In considerazione di ciò gli agenti provvedevano all’immediato ritiro della patente di guida ai fini della sospensione.

Nella giornata di lunedì le condizioni del motociclista, fortunatamente, risultavano in netto miglioramento ed erano tali da essere giudicato fuori pericolo di vita.