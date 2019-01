Uniti per l’Altopiano: una cena solidale per Selvart

SelvArt – Parco Arte Natura, è un parco di arte contemporanea e installazioni permanenti nella zona boschiva di Kantregar a Mezzaselva di Roana nell’altopiano dei 7 Comuni. Dopo quasi quattro anni di grande lavoro, a causa del devastante evento che ha colpito le montagne dell’Altopiano, il novembre scorso, in sole tre ore il Parco è andato distrutto: è stato letteralmente sommerso dalle piante. Gli artisti, il Comune di Roana e la Proloco di Mezzaselva vogliono far rinascere il parco con gli abeti caduti e farli tornare lì, dove sono cresciuti, trasformandoli in opere d’arte in memoria del disastro accaduto.

“Molti si stanno offrendo per mettere braccia e sudore, ma questi da soli non bastano, perché servono benzina, macchinari e tutto il necessario per ripulire quello che ora è una devastazione di piante cadute sul sentiero e sulle opere – afferma il presidente della Pro loco di Mezzaselva Christian Martello – Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo che ascolta, noi abbiamo il dovere di aiutare questi splendidi esseri nel loro sforzo infinito…”

Un appello e un’emergenza che fin da subito hanno colpito Ruggero Zigliotto, candidato sindaco per la lista civica Siamo Veneto Montecchio Maggiore. “Appena ho letto la richiesta di aiuto, mi sono sentito in dovere di prendere un’iniziativa e così ho proposto a familiari, amici e simpatizzanti del gruppo di organizzare una cena. Entusiasti, hanno condiviso con me l’idea e si son resi subito disponibili anche nel mettersi a disposizione degli ospiti della serata come cuochi e camerieri. Credo sia il miglior modo per dimostrare alla comunità che la buona politica prima che essere ideologica, si debba occupare di questioni legate al territorio. Credo che il ruolo di un amministratore sia quello di stare in mezzo alla gente e lavorare per la gente. Io ci credo, così come il mio gruppo crede in questo. Il ricavato della serata sarà devoluto a questo Parco di arte e natura, che grazie alla generosità dei cittadini di Montecchio Maggiore, riprenderà a vivere lasciando una traccia positiva di Veneti che hanno a cuore il proprio patrimonio boschivo, naturale e artistico”.

L’evento conviviale solidale si terrà sabato 26 gennaio 2019 alle ore 20:00 presso Sala Murialdo in via Murialdo, 29 nella parrocchia di Santa Maria Immacolata dei Padri Giuseppini a Montecchio Maggiore. Ad aprire la serata un aperitivo di benvenuto con accompagnamento musicale da parte di un giovane DJ e poi la cena con primo, secondo e contorni, dolce, acqua e vino. Seguirà una lotteria di beneficienza, i cui premi sono stati benevolmente donati da botteghe e aziende locali. Saranno presenti alcuni rappresentanti della Pro Loco di Mezzaselva e di SelvArt, i quali condivideranno una loro testimonianza e saranno inoltre esposte alcune opere del Parco. La serata si chiuderà infine con musica dal vivo da parte del duo musicale I Bi-folks, composto da Paolo Peretti e Guerrino Di Vietri. Solidarietà, convivialità e sano divertimento faranno da cornice a una serata benefica che valorizzerà arte, territorio e tradizione.

Le prevendite sono disponibili già da ora fino ad esaurimento posti, e comunque non oltre il 22 gennaio 2019. Si potranno ritirare nel luogo più comodo vicino a casa, contattando (anche via whatsapp) Matteo al 340 5583706 o Barbara al 348 7755109 dalle 15:00 alle 20:00 tutti i giorni. Per la partecipazione alla serata è richiesto un contributo di €20.