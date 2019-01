Uniti per l’Altopiano: 1.500 euro per SelvArt

Grazie alla presenza di 160 persone alla cena solidale intitolata “Veneti per i Veneti – uniti per l’Altopiano”, svoltasi sabato 26 gennaio 2019 presso Sala Murialdo nella parrocchia di Santa Maria Immacolata dei Padri Giuseppini a Montecchio Maggiore, organizzata dal gruppo civico Siamo Veneto Montecchio Maggiore, sono stati raccolti € 1.500 che saranno interamente devoluti per mezzo di un assegno circolare al Parco Arte Natura SelvArt di Mezzaselva di Roana.

Una serata in cui una dozzina di volontari, simpatizzanti del gruppo civico con il ruolo di cuochi e camerieri si sono messi al servizio di tutti gli ospiti. Presenti anche alcuni rappresentanti del parco:

“Dopo il disastro di ottobre sull’Altopiano, molte delle opere presenti nel Parco sono state danneggiate. Noi da soli non ce la potevamo fare, ecco allora che abbiamo lanciato un appello – afferma il Responsabile Parco Arte Natura Christian Martello – In molti ci hanno risposto e siamo felici che anche Montecchio Maggiore abbia fatto la sua parte. È stata un’enorme soddisfazione sapere che in una serata, organizzata davvero bene, curata nei minimi dettagli, sia stato possibile raccogliere una cifra così alta. Come responsabile di SelvArt non posso che essere emozionato. Ora possiamo continuare con la pulizia dei boschi: l’obiettivo è di arrivare ai primi di luglio con i sentieri del parco risistemati.

Solidarietà, convivialità e sano divertimento hanno fatto da cornice a una serata benefica che ha permesso di valorizzare arte, territorio e tradizione.

“È stata una serata fantastica, andata oltre le aspettative dove abbiamo dimostrato di essere ancora una comunità: un popolo legato a dei valori, ad una cultura e a una identità afferma Ruggero Zigliotto, candidato sindaco per la lista civica Siamo Veneto Montecchio Maggiore. Abbiamo lanciato questa sfida con orgoglio qualche mese fa e dopo del duro lavoro di organizzazione in cui ci siamo messi in discussione abbiamo concretizzato la nostra promessa. Devo ammettere che alla fine non è stato complicato, abbiamo fatto ciò che noi Veneti sappiamo meglio fare: rimboccarci le maniche. Abbiamo voluto evidenziare un modo diverso di fare politica. Non serve creare consenso attraverso finte promesse e ipocriti slogan accattivanti. La semplicità e l’autenticità premiano sempre, appartengono ad ognuno di noi, basta solo darle valore. Che sia una dimostrazione che se le cose vengono fatte bene, con il cuore e con la mente, le persone rispondono positivamente. Un ringraziamento a tutto il gruppo che mi sostiene, e a tutti i cittadini che per mezzo di questa cena solidale hanno contribuito a far procedere i lavori per la ricostruzione del parco”.