UNIONE EUROPEA – Arriva il ‘passaporto verde’ per chi è vaccinato

La Commissione Europea presenterà a marzo una bozza di “passaporto verde” digitale che attesti la vaccinazione contro il Covid o test negativi per viaggiare più liberamente, ha annunciato la sua presidente Ursula von der Leyen, anche se i diritti associati a questo documento dividono ancore i Ventisette.

“Presenteremo questo mese una proposta legislativa per un ‘Digital Green Pass'”, con l’obiettivo di “consentire gradualmente agli europei di muoversi in sicurezza all’interno o all’esterno dell’UE, per lavoro o per turismo”, ha detto su Twitter von der Leyen.