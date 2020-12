Unicomm dona 4200 brioches al personale dell’Ulss 7

La donazione del Gruppo Unicomm è stata consegnata oggi.

Si aggiunge ai 100 mila euro donati all’azienda socio-sanitaria nei mesi scorsi

Un dolce pensiero, all’avvicinarsi delle Festività, per tutti gli operatori della sanità della Pedemontana e dell’Alto Vicentino: sono state consegnate oggi 4.200 confezioni di brioche donate dal Gruppo Unicomm a tutto il personale dell’ULSS 7 Pedemontana. «Questa iniziativa – sottolinea il Commissario dell’azienda socio-sanitaria Bortolo Simoni – conferma la grande sensibilità del territorio nei confronti di tutti gli operatori sanitari impegnati in una sfida che sappiamo essere estremamente complessa e impegnativa. Ringrazio quindi il Gruppo Unicomm per questo gesto di grande generosità e sensibilità, che dimostra una volta di più come i nostri medici, infermieri, operatori e tutte le altre figure che compongono la complessa macchina organizzativa della sanità non siano soli in questo particolare momento storico, ma c’è un’intera comunità che guarda a loro con rispetto e gratitudine».

La consegna straordinaria di oggi si aggiunge ad una donazione di ben 100 mila euro già fatta dal Gruppo Unicomm nei mesi scorsi all’ULSS 7 Pedemontana, utilizzata come contributo per l’acquisto di una serie di apparecchiature per gli ospedali di Bassano (un frigorifero per il Magazzino Farmaceutico e accessori di ventilazione per il Gruppo Operatorio) e Santorso (alcuni frigoriferi per il Laboratorio Analisi, per il Magazzino Farmaceutico e per le aree Covid e Rianimazione, umidificatori per la Terapia Intensiva e altre dotazioni per la Rianimazione).