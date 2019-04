Unicomm con Frùttolo sostiene la Vicenza Ospitale

Frùttolo compie 35 anni, ma resta sempre una delle mascotte più adorate dai bambini di ieri e di oggi. E non si dimentica di sostenere delle campagne di solidarietà, come quella messa in piedi attraverso il Gruppo Unicomm, a favore di TFC Vicenza.

Acquistando un prodotto a marchio Frùttolo si contribuirà a sostenere il progetto dell’Associazione vicentina dalla parte dei bambini ricoverati all’Ospedale di Vicenza ed alle loro famiglie, la Vicenza Ospitale, una casa di accoglienza nata proprio per consentire ai genitori che vengono da lontano di stare costantemente vicino ai loro bambini, a pochi passi dal San Bortolo.

“L’iniziativa messa in piedi dal Gruppo Unicomm, nostro partner strategico – commenta la presidente di TFC Vicenza, Coralba Scarrico – ci riempie di gioia oltre ad essere molto importante per contribuire a sostenere le spese necessarie per il mantenimento della Vicenza Ospitale. Vogliamo andare avanti in questa direzione dell’ospitalità alle famiglie, perché è fondamentale che genitori e bambini possano stare vicini, specie nei momenti difficili”.

Per ogni Frùttolo venduto Unicomm riconoscerà una somma, a titolo di contributo di solidarietà a favore, appunto, del progetto Vicenza Ospitale, ampiamente condiviso ed apprezzato dal gruppo industriale vicentino della distribuzione. Per informazioni sulle attività di Tfc Vicenza è possibile visitare il sito di team for children o contattare la segreteria dell’Associazione al 392.4854147 o inviare una mail all’indirizzo: info