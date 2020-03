Undicesimo giorno a Vo’ Euganeo: attivato uno sportello psicologico

Che gli abitanti di Vo’ Euganeo, a dieci giorni dallo scoppio del caso-coronavirus, si sentano a metà strada fra gli alieni e dei capri espiatori non è un mistero. Basta conoscere qualcuno in paese o leggere i post sulla bacheca per capire che i voiensi si sono trovati ad essere un laboratorio nazionale nella gestione dell’epidemia da parte delle istituzioni.

La sensazione (parliamo di sensazione poiché né gli abitanti di Vo’ né noi siamo virologi) hanno capito che forse l’epidemia è diffusa da un bel po’ e che Vo’ ha avuto la sfortuna di essere il primo paese testato. La drastica misura della chiusura totale del paese è apparsa poco razionale dopo pochi giorni tant’è vero che lo stesso presidente Zaia, dopo le prime reazioni, ha dichiarato che ora ‘libererebbe’ il Comune Euganeo. E’ indubbio che il blocco ha effetti pesanti sia economicamente che socialmente sulla popolazione, che ha già protestato con tanto di striscioni in piazza.

A supporto della popolazione è stato ora istituito anche uno sportello psicologico.

Ecco l’annuncio fatto ieri dal Comune:

Si avvisano i gentili concittadini che da domani sarà attivo uno sportello psicologico rivolto alla popolazione.Il servizio sarà fornito presso i nostri uffici comunali siti in piazza Liberazione, 1 (primo piano) nei seguenti giorni e orari:

03/03/2020 ore 16:00-17:00

04/03/2020 ore 09:30-10:30

05/03/2020 ore 16:00-17:00

Il servizio sarà gestito da un professionista iscritto all’Ordine degli Psicologi e sarà diretto a fornire informazioni di carattere psicologico legate all’emergenza e la prima consulenza.Si allega un VADEMECUM PSICOLOGICO rivolto ai cittadini.

Intanto sono passati 11 giorni. In attesa di sapere quanto durerà la quarantena… molti hanno già annunciato che vogliono andare nel paese dopo che verrà riaperto, per dimostrare vicinanza alla popolazione, non solo psicologica ma anche economica, per acquistare a Vo’ e per sostenere la sua economia. Speriamo che le promesse vengano mantenute.

Forza Vo’!