Una serra di marijuana in soffitta e in casa cocaina e ecstasy

A seguito di numerose segnalazioni, giunte anche attraverso l’app “YouPol”, che segnalavano un odore acre provenire da un appartamento, gli agenti della Squadra Mobile di Vicenza sono intervenuti in un’abitazione del centro, nelle vicinanze di luoghi frequentati da minori, che si è rivelata essere location ideale per la coltivazione di marijuana.

Nell’appartamento di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, gli agenti di polizia hanno infatti rinvenuto cocaina, MDMA e marijuana, nonché di un bilancino elettronico e materiale plastico atto al confezionamento. Elementi che hanno fatto scattare la denuncia per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Ma la “sorpresa” è arrivata dalla soffitta che l’uomo aveva attrezzata come “serra”, completa di lampade ad incandescenza e al led, ventilatori, aspiratori controllati da temporizzatori, con all’interno una coltivazione intensiva di marijuana formata da 24 piante in vaso con infiorescenze e 13 piantine in fase iniziale di crescita.

E’ stata inoltre rinvenuta una scatola all’interno della quale erano presenti alcuni sacchettini ed involucri contenenti svariati semi ed un barattolo contenente infiorescenza di marijuana. Il soggetto, unico proprietario dell’immobile, è stato inoltre denunciato per produzione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti.