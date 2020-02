Una padovana vince le Olimpiadi dei giovani chef

Dal Veneto all’India, regina degli chef mondiali: Giorgia Ceccato, 19enne di Santa Giustina in Colle, è stata eletta miglior giovane chef “ambasciatrice” alle Olimpiadi dei cuochi svoltesi in India. Giorgia studia a Castelfranco, ha 19 anni e risiede a Santa Giustina in Colle (Padova) e non è nuova a risultati di prestigio visto che è anche campionessa degli istituti alberghieri d’Italia nonché medaglia d’oro europea per il Finger Food. Questa volta però è sul tetto del mondo insieme ad una ventina di coetanei da ogni continente, con la medaglia olimpica, ottenuta grazie ai suoi piatti made in Italy che hanno conquistato la giuria di esperti internazionali.