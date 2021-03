Una nuova rotatoria a Montecchio Maggiore, ecco dove

Fluidificare e rendere più sicuro il traffico. È questo l’obiettivo della “Rotonda Piazza S. Paolo”, che sarà realizzata all’incrocio tra viale Trieste, via Nogara e Largo don Attilio Pozzan nell’ambito dei programmi generali di sviluppo delle infrastrutture e del Piano Urbano Del Traffico. Il Comune ha stanziato 350.000 euro per quest’opera, che in primavera verrà appaltata e i cui lavori inizieranno in estate per concludersi per la fine della primavera 2022.

Il progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale prevede, dunque, la sostituzione dell’attuale impianto semaforico con una rotatoria con diametro esterno di 40 metri e un’aiuola centrale con un diametro di 18 metri. Le dimensioni sono state studiate secondo una configurazione che garantisce il miglior compromesso tra esigenze e sicurezza della viabilità, tutela dei componenti deboli della circolazione, minimo sfruttamento del territorio, minor occupazione di terreni privati e minor esborso economico per spese di spostamento di impianti esistenti.

La rotatoria sarà illuminata da 4 punti luce tripli, installati in prossimità delle isole spartitraffico. Il progetto esecutivo prevede, inoltre, la predisposizione di ulteriori 8 plinti per consentire, in futuro, l’inserimento dei punti luce a servizio degli attraversamenti pedonali.

Il diametro esterno della rotatoria sarà, infine, contornato da superfici adibite a piste ciclopedonali, dedicate alla viabilità minore.

“Questa rotatoria – spiega il sindaco Gianfranco Trapula – si inserisce nel più ampio progetto di rivisitazione della strada regionale 11, un asse viario molto importanre che collega Vicenza Verona su cui si affacciano molte attività economiche e che stà evolvendo verso la ‘Strada mercato’. L’ obiettivo principale è la sicurezza, ma anche quello di rendere più fluido il traffico, riducendo le fermate dei veicoli che sicuramente contribuiscono ad innalzare il livello di inquinamento”.