Una nuova insegna per il Faber Box di Schio

È stata installata pochi giorni fa la nuova insegna che indica il Faber Box. Dell’altezza di un metro e mezzo per quasi dieci metri di lunghezza e di colore bianco, è stata posizionata nell’area verde di fronte l’edificio di via Tito Livio. Da oggi, dunque, la grande scritta “Faber Box” darà maggiore risalto a uno dei luoghi simbolo di Schio, e lo farà non solo di giorno. La nuova installazione in alluminio con frontale in plex, infatti, dispone di un impianto luminoso a led a basso consumo energetico che verrà attivato nelle ore notturne.

«Ovviamente il Faber Box è una struttura maestosa che non passa inosservata, ma con questa insegna sarà molto più riconoscibile anche da coloro che non provengono dal territorio e devono recarsi in quello che è un vero e proprio centro polifunzionale a servizio della comunità non solo scledense» commenta l’assessore Barbara Corzato.

Inaugurato a fine 2018, il Faber Box è diventato il cuore pulsante dell’area Campus. All’interno dei cinque piani della struttura, tutti collegati fra loro, trovano armoniosamente spazio servizi destinati ai giovani che possono incontrasi, studiare e cogliere occasioni per costruire e sviluppare il proprio futuro in un luogo accogliente e confortevole. La nuova insegna, dunque, mette ben in vista un nome che porta con sé il significato di questo luogo. Faber, dal latino, rappresenta l’essere umano in quanto artefice, costruttore e trasformatore della realtà proprio perché nella struttura di via Tito Livio si creano competenze e innovazione. E Box, di etimologia inglese, vuole declinare la versatilità e la polifunzionalità del complesso: un contenitore, una scatola degli attrezzi che possa fornire alle giovani generazioni gli strumenti per individuare i propri percorsi di vita.