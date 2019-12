Una Mascotte per Thiene: la parola passa ora ai Cittadini

“Una mascotte per Thiene”, l’iniziativa messa in campo dal Distretto del Commercio di Thiene all’interno delle progettualità finalizzate alla promozione del territorio, entra nel vivo. Il progetto, nato con l’obiettivo di coinvolgere i thienesi e renderli protagonisti della valorizzazione e promozione della loro Città, è partito lo scorso settembre coinvolgendo gli alunni delle classi 4^ e 5^ della primaria di primo grado, quelli della secondaria di primo grado degli Istituti “Comprensivo di Thiene”, “S. Dorotea” e del “Patronato San Gaetano”. Gli studenti coinvolti hanno messo in gioco il loro estro per la creazione grafica e la proposta di un nome per la mascotte che, una volta realizzata, animerà le attività e gli eventi cittadini. Sono stati coinvolti oltre un migliaio di studenti che da settembre 2019 si sono messi al lavoro per giungere nei giorni scorsi alla consegna degli elaborati.

E’ stata notevole la varietà di nomi e di elaborati visivi che questi ragazzi hanno proposto per la mascotte di Thiene. Gli elaborati e i nomi sono stati esaminati da una Commissione composta da rappresentanti dei soggetti promotori e degli Istituti coinvolti insieme ad un esperto di grafica.

Sono stati scelti 8 disegni e 4 possibili nomi tra circa mille proposte pervenute.

Spetta ora alla cittadinanza scegliere quale sarà la mascotte più appropriata per Thiene votando, tra dicembre e gennaio, nei negozi del Centro Storico, stimati in oltre una cinquantina, aderenti al progetto. Da febbraio si lavorerà alla realizzazione della mascotte, supervisionata da un esperto; una volta pronta, sarà presentata ufficialmente in primavera alla Città. I plessi scolastici nei quali studiano i ragazzi che verranno selezionati riceveranno un riconoscimento utile sotto forma di materiale scolastico.

L’iniziativa è promossa da ConfCommercio Mandamento di Thiene assieme a Comune e Confesercenti nell’ambito delle attività coordinate dal Distretto Urbano del Commercio di Thiene.

Dichiara Alberto Samperi, Assessore al Commercio e all’Animazione del Centro Storico: «E’ un’iniziativa che mira sicuramente a coinvolgere un’ampia fascia della Città costituita dalle famiglie dei bambini e dei ragazzi, con l’ambizione di creare un collegamento con i negozi del Centro Storico disponibili a partecipare all’iniziativa e dove si potrà votare per scegliere il progetto migliore. In questa maniera simpatica si vuole cercare di incentivare i giovani e le loro famiglie a frequentare il Centro Storico e ad apprezzare e conoscere l’offerta commerciale dei negozi».