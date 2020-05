Una maglietta per il canile di Vicenza

Ritorna l’iniziativa “Indossa la solidarietà” che questa volta propone due magliette per raccogliere fondi a favore del canile di Gogna gestito da Enpa.

La grafica delle magliette è stata ideata e realizzata da Gianna Sartori, che ha creato anche le tre magliette e la mascherina il cui ricavato andrà a #VicenzaSolidaleCovid19. La stampa e la distribuzione è a cura di Panda Print.

L’iniziativa è stata presentata oggi al canile di Gogna, in via Mantovani 41, dal vicesindaco e assessore con delega alla tutela e al benessere degli animali Matteo Tosetto e dal vicepresidente di Enpa Vicenza Luca Poncato. Erano presenti anche Gianna Sartori, ideatrice del progetto e Francesca Sartori di Panda Print.

“L’iniziativa “Indossa la solidarietà”, presentata la scorsa settimana a sostegno di #VicenzaSolidaleCovid19, grazie a Gianna Sartori e Panda Print, si arricchisce con la realizzazione di altre magliette dedicate questa volta ai nostri amici animali – ha spiegato il vicesindaco e assessore con delega alla tutela e al benessere degli animali Matteo Tosetto -. Quanto raccolto dalla vendita verrà devoluto direttamente ad Enpa con cui il Comune ha una collaborazione attiva da molti anni. In questo particolare periodo, inoltre, abbiamo attivato anche SoSpesa animali, una raccolta di cibo e prodotti per animali di famiglie in difficoltà a causa della attuale emergenza sanitaria. Quanto raccolto dalla vendita delle magliette servirà per acquistare ciò che può servire agli animali ricoverati in canile.

“Questa iniziativa giunge in un momento particolare per il canile e aiuterà a raccogliere contributi per il sostegno di tutte le attività indispensabili per il mantenimento della struttura e dei suoi ospiti e di tutti gli animali gestiti da Enpa Vicenza – ha dichiarato il vicepresidente di Enpa Vicenza Luca Poncato-. Purtroppo il Coronavirus ha determinato un cambiamento nello stile di vita delle persone che ha avuto ripercussioni anche qui da noi. Infatti si è ridotto il numero dei volontari disponibili e sono diminuite anche le donazioni. Inoltre, a seguito dell’impossibilità di procedere con la sterilizzazione dei gatti durante l’emergenza sanitaria, stiamo già registrando un forte incremento delle nascite. Ringrazio sia il Comune che da sempre ci sostiene e le promotrici di “Indossa la solidarietà” e invito chi lo desidera a contattarci per darci una mano”

“Purtroppo a seguito della diffusione di fake news relative alla possibilità di contagio da Coronavirus attraverso gli animali, assolutamente false ed infondate, si è verificato un aumento degli abbandoni” – ha precisato infine Poncato.

Le magliette saranno in vendita nel negozio Panda Print in via Cesare Battisti, aperto dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Le magliette si potranno acquistare a 15 euro. L’intero ricavato verrà devoluto a Enpa una volta detratto il costo del materiale e della lavorazione. Pertanto, verranno versati nel conto corrente di Enpa Vicenza 9 euro per ogni maglietta.

Nel negozio Panda print sono in vendita anche tre magliette e una mascherina il cui ricavato verrà devoluto a favore di #VicenzaSolidaleCovid19

Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/covid19.php/campagne_raccolta_fondi